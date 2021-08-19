Тренер Чорноморця Анненков буде працювати з Петраковим у збірній України

Олександр Петраков вже незабаром визначиться зі своїми помічниками у збірній України. У тренерський штаб увійде Андрій Анненков.

Першого асистента визначено

64-річний Олександр Петраков оголосив омріяний тренерський штаб у "синьо-жовтій" команді. Один із кандидатів вже погодився на пропозицію виконувача обов'язків тренера збірної України.

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Андрій Анненков обговорив пропозицію Петракова із керівництвом та тренером Чорноморця, де зараз працює спеціаліст. Фахівець планує поєднувати роботу у клубі та збірній.

Помічник зазначив, що на новий тренерський штаб чекає складний екзамен. Тренери працювали з юнацькими командами, але у збірній України інша специфіка.Анненков не знає, чи прислухаються до їх вимог футболісти.

Складно буде у всіх планах. Як команда прийме – це не "молодіжка". Чи почують нас чи ні, чи буде взаєморозуміння. Тут же часу зовсім немає – відразу ігри. Немає часу на те, щоб ми звикали один до одного. Зрештою, побачимо, як воно буде. Все вирішиться найближчим часом,

– заявив 52-річний тренер.

Тренерська кар'єра Анненкова

Після закінчення кар'єри футболіста став тренером. У 2007 році працював помічником головного тренера в клубі Княжа. Пробувши рік перейшов у Прикарпаття. А з 2009 року працював дитячим тренером у київському Арсеналі.

У лютому 2014 року був призначений головним тренером оновленого київського Арсеналу, який з наступного року виступав у Другій лізі України. Але вже у 2015-му залишив команду.

Перед початком сезону-2021/2022 увійшов до тренерського штабу одеського Чорноморця.

Кого хоче бачити Петраков у тренерському штабі

Олександр Петраков хоче бачити серед асистентів вищезгаданого Андрія Анненкова. Тренером воротарів може стати досвідчений В'ячеслав Кернозенко, спеціалістами із фізпідготовки – В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий. Також новий наставник збірної не проти залишити у штабі Олександра Шовковського, який допомагав Андрію Шевченку.

Наразі новоспечений наставник ще не зв‘язувався з можливими помічниками. Ймовірно, що цей список поповнить ще один тренер. Щоправда, його прізвище Петраков не назвав.