Перший у Європі: тренер Челсі Тухель переписав історію Ліги чемпіонів

Челсі 5 травня легко переграв Реал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Такий успіх дозволив тренеру "пенсіонерів" Томасу Тухелю встановити унікальне досягнення.

Унікальний тренер Ліги чемпіонів

Челсі вдалось обіграти Реал за сумою двох матчів. У Мадриді команди розписали результативну нічию 1:1. А вже у матчі-відповіді "аристократи" забили по одному голу у кожному з таймів та здобули перемогу з рахунком 2:0.

Більше про матч Челсі переміг Реал і вийшов у фінал Ліги чемпіонів: відео

Гра лондонського клубу змінилась у кращу сторону після приходу на тренерський місток Томаса Тухеля. Під його керівництвом команда не лише покращила своє становище в АПЛ, а й вийшла у фінал Ліги чемпіонів, де поміряється силами з Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Спеціаліст очолив клуб із Лондона наприкінці січня 2021 року. підписавши контракт до 30 червня 2022 року. Під його керівництвом лондонці вже зіграли 25 матчів.

Челсі в АПЛ після 34 турів йде на 4 місці, у його активі 61 пункт.

47-річному Тухелю вдалось записати своє прізвище в історію найбільш престижного турніру Європи. Німецький фахівець став першим тренером в історії Ліги чемпіонів, якому вдалось досягнути фінальної стадії відразу з двома рідними клубами у двох поспіль сезонах.

У 2020 році Тухель вивів ПСЖ у фінал, у якому французи поступились мюнхенській Баварії з мінімальним рахунком 0:1. Єдиний гол у тій вирішальній зустрічі забив Кінгслі Коман.