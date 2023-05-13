Челсі – Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Стерлінг, 51, 58 – Авонійі, 13, 62

Михайло Мудрик розпочав матч із лави запасних. Вже на 13-й хвилині зустрічі гості повели у рахунку 0:1. Все розпочалось із вкидання з ауту. Ковачич втратив м'яч у боротьбі, м'яч дійшов до протилежного флангу. Лоді зробив навісну передачу на Авонійі, який найкраще зіграв на другому поверсі та вивів свою команду уперед, пише 24 Канал.

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Не найкращим чином у цьому епізоді зіграв Сілва, а Менді невдало вийшов із воріт.

Голл класно хитнув суперника на фланзі та зробив ідеальну передачу на голову Феліксу. Голкіпер впевнено забрав м'яч до рук.

У першому таймі команди більше не забивали – 0:1 на користь "лісорубів".

На старті другої 45-хвилинки гості могли подвоїти свою перевагу. Ніакате зовсім трохи не вистачило, аби замкнути передачу з кутового. Сам захисник Ноттінгема залетів у сітку воріт, а м'яч – ні.

Челсі відповіло гольовою атакою. Чалоба прострілив у центр штрафного Ноттінгема, де перебував Стерлінг. Рахім без перешкод залишалось лише замкнути простріл, що він і зробив – 1:1.

Сім хвилин знадобилось Стерлінгу, аби оформити дубль. Рахім красивим дальнім ударом вперше у матчі вивів Челсі уперед 2:1. Перед цим "сині" могли повести, якби постріл Фелікса був точнішим.

Однак перевага господарів протрималась лише чотири хвилини. Авонійі знову класно зіграв головою у штрафному "аристократів" і зробив рахунок рівним 2:2.

Бойова мирова 2:2 протрималась до фінального свистка. Мудрик спостерігав за грою із лави запасних.

Челсі втратило перемогу та з 43 балами йде на 11-й позиції в АПЛ.

Ноттінгем Форест набрав 34 очки та посідає 16-ту сходинку турнірної таблиці. Перед зоною вильоту перевага у "лісорубів" лише у 3 пункти.

Челсі – Ноттінгем Форест: відеоогляд матчу