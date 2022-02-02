Тренер Баварії неймовірним ударом поцілив у поперечину: відео моменту

Баварія готується до матчу Бундесліги проти РБ Лейпциг. Тренер мюнхенського клубу показав справжній майстер-клас на тренуванні.

Філігранна майстерність наставника

34-річний німецький наставник показав футболістам Баварії, що перебуває у відмінній формі. Юліан Нагельсманн запам'ятався майстерністю на одному з тренувань команди.

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Удар тренера потрапив у соцмережі команди з Мюнхена. Фахівець після філігранного пасу ударом в один дотик влучив у поперечину воріт. Постріл був із дальньої відстані, що додає видовищності.

Відео удару Нагельсманна

Нагельсманн повісив бутси на цвях ще у 2008 році. Але не втратив майстерність.

Тренерська кар'єра Нагельсманна у Баварії

Німецький спеціаліст очолив Баварію у липня 2021 року. Його угода розрахована до 30 червня 2026-го. Під його керівництвом команда провела вже 25 матчів в усіх турнірах.

У сезоні-2021/2022 мюнхенський клуб здобув 21 перемогу, одного разу розписав мирову та зазнав 3-х поразок.

Такий результат дозволяє Баварії після 20-ти турів йти лідером у таблиці Бундесліги. Клуб із Мюнхена випереджає найближчого конкурента дортмундську Боруссію на 6 очок.

Баварія у наступному матчі зіграє проти РБ Лейпциг. Поєдинок відбудеться 5 лютого о 19:30.