Тренер Аталанти відмовився спілкуватись із журналістами: все через гнів на арбітра
Джерело:Football Italia
Аталанта змогла відібрати очки у Ювентуса. Але італійський наставник клубу з Бергамо не став коментувати матч перед представниками ЗМІ.
Вказали на помилку судді
Тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вирішив не відповідати на запитання журналістів після поєдинку, який закінчився мировою 1:1. Наставник залишився незадоволений роботою головного арбітра.
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Замість Гасперіні на розмову з представниками ЗМІ прийшов генеральний директор клубу Умберто Маріно. Він розкритикував суддівство та вказав на помилку рефері під час одного з епізодів.
В Аталанті впевнені, що суддя повинен був вилучати гравця Ювентуса Маттейса де Лінга, який зіграв рукою, та давати пенальті у ворота туринської команди.
Нагадаємо, що рахунок у поєдинку відкрив українець Руслан Маліновський, який відзначився божевільним голом зі штрафного.
- Аталанта не змогла впритул наблизитись до Ювентуса у таблиці Серії А. Між клубами різниця у два очки.
- Бергамівський клуб провів під керівництвом 64-річного спеціаліста 32 матчі, у яких здобув 14 перемог, розписав 11 мирових та зазнав 7 поразок.
- Гасперіні очолює Аталанту з 2016 року.