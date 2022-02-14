Тренер Аталанти відмовився спілкуватись із журналістами: все через гнів на арбітра

Аталанта змогла відібрати очки у Ювентуса. Але італійський наставник клубу з Бергамо не став коментувати матч перед представниками ЗМІ.

Вказали на помилку судді

Тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вирішив не відповідати на запитання журналістів після поєдинку, який закінчився мировою 1:1. Наставник залишився незадоволений роботою головного арбітра.

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Замість Гасперіні на розмову з представниками ЗМІ прийшов генеральний директор клубу Умберто Маріно. Він розкритикував суддівство та вказав на помилку рефері під час одного з епізодів.

В Аталанті впевнені, що суддя повинен був вилучати гравця Ювентуса Маттейса де Лінга, який зіграв рукою, та давати пенальті у ворота туринської команди.

Нагадаємо, що рахунок у поєдинку відкрив українець Руслан Маліновський, який відзначився божевільним голом зі штрафного.