Хоче виперти з клубу: тренер Аталанти знайшов дивний мінус у Маліновського, який забив Мілану

Аталанта розписала домашню мирову з Міланом у центральному матчі туру Серії А. Руслан Маліновський відкрив лік своїм голам у новому сезоні.

Гасперіні: Не можу уявити Руслана форвардом

Руслан Маліновський не лише відкрив рахунок у матчі, а й став автором єдиного гола у футболці Аталанти. Український півзахисник приніс бергамівському клубу нічию 1:1 з Міланом.

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Після поєдинку головний тренер бергамівців Джан П'єро Гасперіні заявив, що такі матчі підходять під стиль Маліновського. Але Аталанті потрібен справжній нападник, який зможе вдало грати проти команд, які грають другим номером.

Наставник запевнив, що не може уявити українця на вістрі атаки. Гасперіні шукає мінуси у грі Маліновського, з яким має конфлікт, який розпочався ще у товариському матчі проти Ньюкасла.

Цікаво, що саме англійський клуб активно стежить за Русланом.

Він приходив в Аталанту як півзахисник, але адаптувався до гри в атаці, бо ми втратили Гомеса й Ілічіча. Маліновський завжди грав у мене – виходив проти Сампдорії, брав участь у товариських матчах. Ми адаптували Руслана до гри в атаці, але я не можу уявити, щоб він став форвардом,

– сказав керманич Аталанти.

Раніше Гасперіні вже неоднозначно говорив про українського футболіста. За його словами, Аталанті потрібні гравці, які будуть забивати більше шести голів за сезон.

Нагадаємо, у минулому сезоні Маліновський забив 6 м'ячів у Серії А, а загалом в усіх турнірах відзначився 10 голами.

У сезоні-2022/2023 Маліновський за два стартові тури оформив гол та асист за Аталанту.