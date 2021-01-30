Тренер Аталанти прокоментував трансфер Коваленка з Шахтаря

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні підтвердив, що італійський клуб намагається переманити гравця Шахтаря Віктора Коваленка.

Джерело: Tuttomercatoweb

Головний тренер Аталанти вперше прокоментував можливий трансфер 24-річного Віктора Коваленка.

До теми Коваленко пройде медогляд в Аталанті: деталі трансферу

На запитання, чи хоче Аталанта підсилитися Коваленком взимку 2021 року, Гасперіні заявив, що ситуація поки незрозуміла.

Ми чекаємо до понеділка. Поки неясно, як все складеться,

– сказав Гасперіні.

Що відомо про перехід Коваленка в Аталанту

У вихованця Шахтаря 30 червня 2021 року закінчується контракт з донецьким клубом. Відтак, уже зараз Віктор може підписувати попередню угоду з іншим клубом.

Це означає, що по завершенню угоди з Шахтарем Коваленко зможе перейти в інший клуб як вільний агент. Тоді Шахтар нічого не заробить на трансфері.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 6 мільйонів євро.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Аталанта може викупити Коваленка у Шахтаря вже зараз. Зокрема, Шахтар начебто заробить 1 мільйон євро. Віктор буцімто зароблятиме 2 мільйони євро в рік.

За інформацією "ТаТоТаке", Шахтар за продаж Коваленка в Аталанту отримає частину від 5% трансферної суми футболіста (300 тисяч євро).

Також джерела "ТаТоТаке" в Україні повідомляють, що цифри, які фігурують в італійських ЗМІ, не відповідають дійсності.

Коваленко має в найближчі три дні пройти медогляд в Аталанті. Наразі футболіст перебуває у Туреччині, де Шахтар проводить збори.

Трансферне вікно в Італії закривається 1-го лютого.