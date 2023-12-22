У четвер, 21 грудня, в Ла Лізі завершився 18 тур. В останній грі дні мадридський Реал гостював на полі Алавеса та мав там чимало проблем, пише 24 канал.

Господарі довгий час втримували мадридців та були близькими до нульової нічиєї. Втім на другій компенсованій хвилині підопічні Анчелотті таки вирвали перемогу завдяки точному удару Васкеса після кутового.

Цей гол неабияк розлютив наставника Алавеса Луїса Гарсію. Іспанець влаштував істерику на лаві запасних, почав кидатися пляшками та одягом, а також напав на одного з гравців на заміні.

Відео реакції Луїса Гарсії на гол суперника:

Відзначимо, що Луїс Гарсія очолив Алавес перед сезоном 2022-2023. У ньому команда посіла четверте місце у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії, але змогла здобути підвищення через плей-оф. Наразі його клуб посідає 16 місце у елітній лізі країни.

Ситуація у турнірній таблиці Ла Ліги

завдяки перемозі Реал порівняся по очках із Жироною, у обох клубів по 45 балів

мадридці вийшли на перше місце завдяки перевазі в особистій зустрічі (3:0)

це зробило Реал "новорічним" чемпіоном Ла Ліги

українець Андрій Лунін цього сезону провів за Реал 9 матчів в усіх турнірах, у чотирьох з них відстояв "на нуль"

наступний матч мадридці проведуть 3 січня 2024 року – вдома проти Мальорки

Відеоогляд матчу Алавес – Реал