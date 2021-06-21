Треба виключити з гри Алабу, – Зінченко про лідера Австрії на Євро-2020

Збірна України 21 червня зіграє вирішальний матч у групі С на Євро-2020. Лідер команди Олександр Зінченко розповів, хто буде нести найбільшу загрозу воротам українського голкіпера.
Головна загроза для українців
Лідер української збірної в очікуванні від важливої гри проти австрійців на чемпіонаті Європи-2020. Саме у цьому матчі вирішиться, хто вийде у плей-офф турніру.
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Найбільшою загрозою для українців є головна зірка у складі суперника Давид Алаба. Хоча футболіст грає на позиції захисника, але створює чимало проблем іншим командам. За думку Зінченка, Австрія – це дуже збалансована команда. Практично усі футболісти грають у німецькій Бундеслізі. Дуже багато хороших, топових гравців. У них в кожній лінії є свій лідер. Варто відзначити Давида Алабу, який намагається вести гру. Саме йому треба приділити особливу увагу.
Я думаю, що в атаці та обороні нам є до чого прагнути і в чому додавати. Ми забиваємо практично все, що створюємо. Потрібно ще більше створювати небезпеки біля чужих воріт, додати надійності в обороні,
– сказав футболіст збірної України.
- Вирішальний матч Україна – Австрія відбудеться 21 червня. Стартовий свисток турецького арбітра пролунає о 19:00.
- Обидві збірні борються за вихід у наступний раунд чемпіонату Європи. В активі України та Австрії по 3 очки. Але українська команда у групі перебуває вище за австрійців. Підопічних Андрія Шевченка влаштовує навіть мирова, але футболісти з України рішуче налаштовані на перемогу.