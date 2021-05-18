Треба буде підкурити – покличеш, – Шевченко затролив Шапаренка на тренуванні збірної: відео

Збірна України у Харкові готується до чемпіонату Європи-2020. Андрій Шевченко з тренерським штабом намагається створювати позитивну атмосферу у команді.

Хороша атмосфера у збірній

Футболісти української збірної готуються до першого контрольного спарингу проти Бахрейну. Матч відбудеться 23 травня.

Цікаво дізнатись Потрібно бути реалістами, – Яремчук про шанси збірної України на Євро-2020

Головний тренер України Андрій Шевченко кумедно затролив хавбека національної команди Миколу Шапаренка. Динамівець проходив відновні процедури із масажистом під час заняття загальної групи. Тренер підійшов до футболіста та вирішив підійняти гравцю настрій.

Спершу Шевченко підклав під голову Шапаренка валик, щоб футболісту було зручно лежати на газоні. А вже через декілька секунд потролив хавбека, який лежав на полі ніби на відпочинку.

Коктельчики теж поставити? Якщо треба буде підкурити – покличеш,

– пожартував Шевченко.

На підопічних Андрія Миколайовича чекає три спаринги. Крім Бахрейну наші хлопців зіграють проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 травня). Поєдинок проти Північної Ірландії може відбутись у Дніпрі, хоча збірна України базується у Харкові.

Відео тролінгу Миколи Шапаренка