Футболісту Динамо знову зробили складну операцію: він пропустить ще півроку

Головний лікар Динамо Андрій Шморгун розповів про ситуацію з травмованими футболістами команди. Особливо важка ситуація у центрбека Микити Бурди.

Також, за словами лікаря, скоро має відновитися Денис Попов та Денис Гармаш.

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Ситуація налагоджується

"У Дениса Попова травма литкового м'яза, він перебуває на лікуванні. Для одужання йому знадобиться як мінімум три тижні.

Беньямін Вербич продовжує відновлення після ушкодження м'яза задньої поверхні стегна. Динаміка реабілітації позитивна, але про конкретні терміни поки рано говорити.

Денис Гармаш відновлюється після запалення ахіллового сухожилля, вже почав бігову роботу. У нього хороша динаміка, все йде за планом.

А Клейтон, в свою чергу, вже повернувся до занять в загальній групі.

Володимир Костевич, у якого травма хрестоподібних зв'язок, на даний момент продовжує реабілітацію в Польщі. В Україну він повернеться вже коли зможе приступити до бігової роботи.

А що стосується Микити Бурди, то в січні йому зробили повторну операцію на ахіллі. Терміни відновлення після такого втручання тривалі – близько півроку", – сказав Шморгун.