Луніна не бачать в основі: Реал визначився із зірковими кандидатами на заміну Куртуа

Бельгієць ризикує пропустити весь наступний сезон через серйозну травму. Мадридці бажають якомога швидше знайти заміну Тібо та не вважають українця гідною йому заміною.

Напередодні старту сезону 2023-2024 у Реала виникли серйозні проблеми на воротарській позиції. Травму хрестоподібних зв'язок отримав Тібо Куртуа.

До теми Останній шанс для Луніна в Реалі: Куртуа пропустить більшу частину сезону – що сталося

Є велика ймовірність того, що бельгієць пропустить наступний рік. Шанс проявити себе у Реалі має українець Андрій Лунін, який останні сезони був дублером Куртуа.

Втім іспанські ЗМІ запевняють, що мадридці вийшли на трансферний ринок і терміново шукають голкіпера саме під основу. Джерела повідомляють про шість кандидатів на заміну Тібо:

Давід Де Хеа , який став вільним агентом після відходу з Манчестер Юнайтед

, який став вільним агентом після відходу з Манчестер Юнайтед Ясін Буну – герой Марокко на ЧС-2022 та воротар Севільї

– герой Марокко на ЧС-2022 та воротар Севільї Кепа Аррісабалага – основний кіпер Челсі та найдорожчий воротар в історії

– основний кіпер Челсі та найдорожчий воротар в історії Кейлор Навас , який вже виступав у Реалі з 2014 по 2019 роки і зараз є другим кіпером ПСЖ

, який вже виступав у Реалі з 2014 по 2019 роки і зараз є другим кіпером ПСЖ Гіоргі Мамардашвілі – основний воротар Валенсії та збірної Грузії

– основний воротар Валенсії та збірної Грузії Домінік Лівакович – кіпер Динамо Загреб, який запалив на ЧС-2022

Читайте також Лунін підтримав травмованого Куртуа: мотиваційний пост українського голкіпера

При усіх цих варіантах Лунін має залишитися у статусі дублера. До того ж, контракт 24-річного українця з Реалом спливає наприкінці сезон 2023-2024 і сторони поки не мають наміру його продовжувати.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа перебрався у Реал в 2018 році і одразу став основним. За п'ять сезонів на "Сантьяго Бернабеу" бельгієць провів 230 матчів, оформивши 91 кліншит. Воротар допоміг "бланкос" двічі стати чемпіоном Іспанії та виграти Лігу чемпіонів у 2022-му.