Футболіста збірної Росії Фернандеса відвезли зі стадіону на машині швидкої допомоги

Захисник збірної Росії Маріо Фернандес отримав травму під час матчу другого туру чемпіонату Європи з Фінляндією. Футболіст покинув поле на ношах.

Гравець невдало приземлився на газон після небезпечного моменту біля воріт суперників. Захиснику потрібні були носилки, щоб залишити поле.

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"У Маріо підозра на травму грудного відділу хребта. Він доставлений на обстеження в одну з лікарень Санкт-Петербурга. Далі будемо інформувати", – повідомили в пресслужбі збірної Росії.

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