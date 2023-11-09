Лунін має шанс закрити рот Анчелотті: наскільки Реал втратив травмованого Кепу

У мадридському Реалі збільшується голкіперська проблема. Орендований у Челсі Кепа травмувався на розминці перед грою проти Браги у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Саме Кепа Аррісабалага повинен був захищати володіння Реала у домашньому матчі проти Браги. Однак за декілька хвилин до стартового свистка у мадридському клубі сповістили про заміну голкіпера.

До теми Лунін став героєм матчу: Реал розгромив Брагу та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів – відеоогляд

Останні матчі українця за Реал?

Перший номер команди, за відсутності травмованого Тібо Куртуа, отримав травму впритул до поєдинку. Кепа повідомив тренерський штаб, що не готовий взяти участь у поєдинку після передматчевої розминки.

Замість нього у рамку воріт "вершкових" став наш Андрій Лунін, який міцно сидить на лаві запасних після оренди у Челсі Кепи. Українському голкіперу випала чудова нагода проявити себе у Лізі чемпіонів та довести Карло Анчелотті, що він не правий.

Вже на старті поєдинку Брага заробила пенальті після фолу у власному штрафному Лукаса Васкеса. Перед українцем стояло непросте завдання – не дати супернику повести у рахунку. З яким він чудово впорався. Лунін вгадав напрямок удару Альваро Джаро та став справжнім героєм цього епізоду, побувавши в обіймах зіркових партнерів по команді.

Реал повністю переграв Брагу, тому у Луніна не було так багато роботи. Поєдинок закінчився розгромною перемогою "Королівського клубу" 3:0. Андрій провів чудовий "сухий" матч за Реал та змусив Анчелотті засумніватись у його виборі.

Вже наступного дня стала відома серйозність травми Кепи та скільки голкіпер пропустить через ушкодження. В іспанського воротаря травма м'яза правого абдуктора. Через це він пробуде без футболу наступні 2 – 3 тижні.

Однак Кепа зробив МРТ, аби остаточно встановити діагноз. У клубі чекають результату обстеження.

Виходить, що Лунін проведе за Реал щонайменше три поєдинки проти Валенсії (11 листопада), Кадіса (26 листопада) та Наполі у Лізі чемпіонів (29 листопада). У Ла Лізі команда українця йде на 2-му місці, набравши у 12-ти турах 29 балів. Щодо ЛЧ, то тут мадридці одноосібно лідирують у групі "С", набравши максимальні 12 очок у 4-х турах.

До цього у поточному сезоні Лунін відіграв за Реал лише у 3-х матчах (2 із них були "сухі") та лише один пропущений гол.

ЗМІ фігурує інформація, що цей сезон-2023/2024 стане останнім для українського футболіста у футболці "вершкових". В українця закінчується контракт із Реалом, які сторони, ймовірно, вже не продовжать. У пресі вже сватають Андрія у декілька клубів із Іспанії та інших європейських ліг.