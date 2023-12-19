Вчинок року: Баварія допоможе з лікуванням лідеру Реала, який зазнав жахливої травми

Мадридський Реал продовжує переживати якусь "епідемію" травм. Із обойми Карло Анчелотті вилетів центральний захисник Давід Алаба.

31-річний австрійський захисник отримав травму у матчі попереднього туру Ла Ліги Реал – Вільярреал. По ходу першого тайму Карло Анчелотті був вимушений змінювати травмованого Давіда Алабу, якого у центрі оборони Реала змінив не менш досвідчений Начо.

Цікаво Сплять і бачать його у команді: лідер збірної України може перебратись у топовий клуб АПЛ

Мюнхенці не забули про колишнього футболіста

Після поєдинку став відомий характер ушкодження. Все виявилось дуже серйозно. Алаба порвав "хрести". Це чи не найстрашніша травма у житті спортсменів.

Тепер Давіду потрібна буде операція та довготривале відновлення.

У мадридському клубі не лише Алаба має подібну травму. Раніше хрестоподібні зв'язки порвали Тібо Куртуа та Едер Мілітао.

Найближчими днями австрієць ляже на операційний стіл. У такій сумній ситуації на допомогу Алабі прийшов його колишній клуб, якому він віддав 12 років. Мова йде про Баварію.

Член ради директорів мюнхенського клубу Улі Хенесс повідомив, що Баварія попіклувалась, щоб їх колишній футболіст потрапив у руки найкращого хірурга по колінних суглобах. Топовий гранд німецької Бундесліги має досвідченого спеціаліста, який провів чудові операції для футболістів мюнхенської команди.

Ймовірно, що Алаба, на жаль, не встигне відновитись до початку Євро-2024, яке розпочнеться 14 червня наступного року. А це буде велика втрата для збірної Австрії.

У поточному сезоні-2023/2024 Алаба встиг відіграв 34 матчі, у яких 4 рази асистував на партнерів по команді.

Головне про футбольне життя Давіда Алаби