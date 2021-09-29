Траоре зроблять операцію: нападник Шахтаря отримав пошкодження у грі з Інтером

Ймовірно, що сезон для Лассіни Траоре вже завершений. Форвард Шахтаря травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера.

Траоре ляже на операційний стіл

Вже на початку матчу на Лассіні Траоре жорстко зіграли у підкаті, гравець тримався за коліно. Після допомоги медиків 20-річний футболіст покинув поле лише на ношах.

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Після матчу один із спортивних медиків Дмитро Бабелюк у своєму телеграм-каналі написав, що сезон для нападника "гірників" швидше за все вже завершений. Він детально прокоментував епізод.

Після матчу головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі заявив, що не знає усієї серйозності травми свого гравця. 29 вересня на офіційному сайті донеччан з'явилась інформація, що на Траоре найближчим часом зроблять операцію на коліні.

Футболіст пройде детальне медичне обстеження. Після якого стане зрозуміло термін відновлення та план реабілітації. На жаль, футболіст став якісним підсилення атаки донецького клубу, але тепер через пошкодження пропустить чималий період.

Траоре встиг провести за донеччан 14 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 9 голів.

Є і гарні новини для "гірників". 29 вересня у розташування команди приїде Жуніор Мораес. Форвард з квітня відновлювався у Бразилії після серйозної травми.