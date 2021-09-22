Траоре оформив дубль у ворота Динамо у Суперкубку України: відео
22 вересня 2021 , 22:28Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Шахтар подвоїв перевагу у матчі за Суперкубок України проти київського Динамо. На початку другого тайму у воротах Динамо вдруге в матчі розписався Ласіна Траоре.
Траоре оформив дубль у Суперкубку
Другий гол Шахтар зумів забити на 54 хвилині після зразкової контратаки. Бразилець Педрінью елегантним пасом "відрізав" оборону Динамо та знайшов Ісмаїлі.
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Бразильський оборонець "увімкнув" максимальну швидкість та зробив простріл у штрафний Динамо на самотнього Ласіну Траоре.
Нападник з Буркіна-Фасо опинився перед порожніми воротами й вдруге засмутив Дениса Бойка.
Відео голу Траоре