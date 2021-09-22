Траоре оформив дубль у Суперкубку

Другий гол Шахтар зумів забити на 54 хвилині після зразкової контратаки. Бразилець Педрінью елегантним пасом "відрізав" оборону Динамо та знайшов Ісмаїлі.

Дивіться також Гол Траоре вивів Шахтар вперед у матчі з Динамо за Суперкубок України: відео

Бразильський оборонець "увімкнув" максимальну швидкість та зробив простріл у штрафний Динамо на самотнього Ласіну Траоре.

Нападник з Буркіна-Фасо опинився перед порожніми воротами й вдруге засмутив Дениса Бойка.

Відео голу Траоре