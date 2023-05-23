Де дивитися матчі УПЛ: клуби домовились створити платформу для трансляції чемпіонату України

Представники елітного дивізіону довірили Українській Прем'єр-Лізі створити проєкт власної ОТТ-платформи для реалізації прав на показ ігор. Після сезону 2022-2023 УПЛ втратить офіційного транслятора.

23 травня у Будинку футболу в Києві відбулись збори клубів УПЛ. Учасниками зібрання були представники 14-ти клубів чемпіонату України (окрім Металіста та Львова), а також керівники Оболоні та Полісся, що достроково вийшли в елітний дивізіон.

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Однією з головних тем зборів була реалізація прав на трасляцію матчів УПЛ у сезоні 2023-2024. Цього року офіційним транслятором чемпіонату України стала Setanta Sports, але компанія відмовилась продовжувати договір на наступний сезон.

УПЛ створює власну платформу

Однією з причин стала відмова п'яти клубів віддати права транслятору. Динамо, Зоря, Дніпро-1, Рух та Металіст вирішили показувати свої поєдинки на каналах "1+1 media". Втім тепер УПЛ твердо налаштована створити єдиний пул з усіма клубами-учасниками.

Як повідомляє УПЛ, клуби доручили організації протягом 10-ти днів створити проєкт власної ОТТ-платформи "УПЛ-ТВ" для показу ігор чемпіонату України. Її власниками стануть саме учасники турніру.

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Також на засіданні було обрано голову Прем'єр-Ліги. Ним став виконуючий обов'язки президента організації Євген Дикий. Нагадаємо, що УПЛ не мала повноправного керівника більше трьох років. У квітні 2020-го президентом перестав бути Томас Грімм.

Інші інсайди від журналістів

У свою чергу проєкт "ТаТоТаке" поділився інформацією, що Setanta Sports готова була запропонувати 6 мільйонів доларів за показ матчів УПЛ на наступний сезон за умови входження в пул всіх клубів. Втім учасники не змогли одностайно підтримати ідею.

Крім того, журналіст Ігор Бурбас заявив, що самі клуби візьмуть на себе витрати на трансляцію поєдинків. Була озвучена цифра у 6,5 тисяч доларів за матч, тобто майже 100 тисяч доларів на сезон.

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За його інформацією, не всі команди готові понести такі витрати, якщо вони не будуть перекриті ймовірним прибутком. Ініціаторами ідеї створення "УПЛ-ТВ" називають Рух та Шахтар.