Трансгендерна плавчиня побила рекорди США: суперниці подали позов до суду

Американська плавчиня Лія Томас побила одразу декілька університетських рекордів з плавання в США. Незадоволені такий результатом її суперниці подали до суду.

В грудні 2021 року Лія Томас як студента університету Пенсильванії взяла участь в змаганні студентських команд США. І побила одразу три рекорди. При цьому виграла вона з шаленим відривом від суперниць. Для прикладу, на дистанції 1500 метрів Томас випередила найближчу переслідувачку на 38 секунд. А в запливі на 500 метрів – на 14 секунд.

Вже тоді цей виступ викликав чимале обурення серед інших плавчинь. Адже ще два роки тому Лія Томас була Віллом Томасом та змагалася серед чоловіків. Але після цього Вілл зробив операцію зі зміни статі. Далі була річна гормональна терапія – курс по зниженню рівня тестостерону. Лише після цього Національна студентська спортивна асоціація (NCAA) дозволила вже Лії Томас виступати серед дівчат.

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Плавчиня Медісон Кеньйон, яка п'ять разів вже програла Томас, подала клопотання до суду штату разом з іншою спортсменкою, Мері Кейт Маршалл. Дівчата закликали підтримати закон про справедливість у жіночому спорті.

Закон Айдахо про справедливість у жіночому спорті підписано у березні 2020 року і став першим законом у США, який забороняє трансгендерам брати участь у жіночих видах спорту у школах. До них приєдналися і в Техасі – там теж заборонили школярам-трансгендерам виступати за команди іншої статі.

"Той факт, що це все ще відбувається, що жінки, як і раніше, програють біологічним чоловікам у власному виді спорту, показує, чому нам потрібно більше спортсменок, щоб говорити про це. Скажіть NCAA, вашим спортивним директорам та тренерам, що ви хочете чесної конкуренції, тому що говорити про це не так страшно, як здається, і кількість підтримки величезна", – сказала Кеньйон.

Варто відзначити, що Томас виступить на чемпіонаті США з плавання в березні 2022 року.