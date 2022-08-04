У тріатлоні дозволили брати участь у змаганнях трансгендерам: на них очікують жорсткі вимоги

Міжнародний союз тріатлону (World Triathlon) дозволив трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночих турнірах. На атлетів очікують жорсткі вимоги.

Міжнародний олімпійський комітет надав міжнародним спортивним федераціям можливість самостійно встановлювати правила для допуску на змагання трансгендерних людей.

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World Athletics, Міжнародний союз велосипедистів (UCI) та World Triathlon заявили у січні, що не підтримують це рішення. Свою позицію вони пояснили необхідністю контролювати рівень тестостерону в організмі трансгендерних спортсменів для збереження справедливої конкуренції в жіночих турнірах.

Рішення World Triathlon

Керівний орган контролюватиме рівень тестостерону в організмі трансгендерних спортсменок, що бажають змагатися на жіночих турнірах. Низький рівень тестостерону в їхньому організмі має зберігатися упродовж щонайменше двох років.

До того ж спортсмени, що хочуть перейти у жіночий спорт, мають дотриматися обов'язкової перерви у чотири роки від моменту, коли вони востаннє змагалися на чоловічих турнірах.

Виконавчий комітет World Triathlon голосуванням більшості членів проголосував за запровадження нових правил протягом 30 днів.

Ми вивчаємо це питання понад рік, прислухаємось до думки всіх зацікавлених сторін у союзі. Можу лише подякувати всім комітетам та комісіям за докладну роботу, яку вони провели для інформування про цю політику. Ми невелика міжнародна федерація, але в нашій ДНК завжди була інклюзивність та гендерний баланс. Політика, яку ми щойно затвердили, показує, що ми віддаємо пріоритет принципу справедливості, але демонструємо інклюзивність,

– сказала президентка Міжнародної спілки тріатлону Марісоль Касадо.

До речі. У червні Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) запровадила нову гендерну політику допуску на свої турніри. Згідно з нею, FINA обмежила участь у змаганнях для трансгендерних та інтерсекс-смпортсменок, які пройшли чоловічий пубертатний період.