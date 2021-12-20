Transfermarkt оновив вартість футболістів з чемпіонату України: хто найдорожчий гравець УПЛ

Статистичний портал Transfermarkt оновив вартість футболістів в українській Прем'єр-лізі. Найдорожчим гравцем УПЛ залишається лідер київського Динамо Віктор Циганков.

П'ятірка найдорожчих футболістів УПЛ, за даними Transfermarkt, залишилася незмінною. Віктор Циганков надалі коштує 25 мільйонів євро й утримує перше місце.

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Слідом за Циганковим ідуть четверо футболістів Шахтаря. Додо й Тете коштують по 20 мільйонів євро.

А ось Манор Соломон – 18 мільйонів євро. Гравець збірної Ізраїлю здешевшав на 2 мільйони євро.

Замикає п'ятірку найдорожчих гравців чемпіонату України захисник Динамо Віталій Миколенко. Невдовзі Віталій може перейти в англійський Евертон.

Десятка найдорожчих футболістів УПЛ

1. Віктор Циганков (Динамо) – 25 мільйонів євро

2. Додо (Шахтар) – 20 мільйонів євро

3. Тете (Шахтар) – 20 мільйонів євро

4. Манор Соломон (Шахтар) – 18 мільйонів євро

5. Віталій Миколенко (Динамо) – 17 мільйонів євро

6. Педрінью (Шахтар) – 17 мільйонів євро

7. Ілля Забарний (Динамо) – 13 мільйонів євро

8. Микола Матвієнко (Динамо) – 11 мільйонів євро

9. Марлон (Шахтар) – 10 мільйонів євро

10. Микола Шапаренко (Динамо) – 10 мільйонів євро

Оновлена вартість футболістів УПЛ

Портал Transfermarkt оновив вартість захисника Динамо Іллі Забарного, який тепер коштує 13 мільйонів євро. Також здорожчали "динамівці" Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Віталій Буяльський та Сергій Сидорчук.

Окрім Соломона, регрес у ціні відбувся в Алана Патріка, Тараса Степаненка та Ісмаїлі. Серед гравців Динамо дешевшими стали Беньямін Вербич, Олександр Караваєв, Владислав Супряга.



Transfermarkt оновив вартість футболістів УПЛ / Скриншот