Мудрик солідно втратив у вартості: скільки тепер коштує вінгер Челсі та інші українці в АПЛ
Джерело:Transfermarkt
Портал Transfermarkt оновив вартість футболістів, які виступають в Англійській Прем'єр-лізі. Свою нову вартість дізнались одразу чотири українські гравці, які грають в АПЛ.
Найдорожчий трансфер в історії України Михайло Мудрик солідно скинув у вартості – мінус 10 мільйонів євро. Нова трансферна ціна Михайла складає тепер 50 мільйонів євро, а до цього коштував 60 мільйонів. Лівий вінгер не надто вражає поки що у лондонському Челсі. Мудрик ніяк не може адаптуватись до силового футболу АПЛ.
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Це єдиний український легіонер в АПЛ, вартість якого впала. Але навіть за таких розкладів Мудрик залишається найдорожчим українським футболістом.
Натомість найбільше підійняв свою ціну лівий захисник Евертона Віталій Миколенко – із 22-х до 25-ти мільйонів євро.
По 2 мільйони євро додали до своєї вартості лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко та центрбек Борнмута Ілля Забарний – із 40-ка до 42-х та із 18-ти до 20-ти відповідно.
Усі троє йдуть у топ-5 найдорожчих футболістів із України. Цю четвірку із АПЛ розбиває лише правий вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков, який посідає 4-те місце та коштує 22 мільйони євро.Цікаво! Найдорожчим футболістом АПЛ є нападник МанСіті Ерлінг Голанд – 180 мільйонів євро. До оновлення Transfermarkt коштував 170 мільйонів. У топ-3 найдорожчих трансферів англійської еліти входять правий вінгер Арсенал Букайо Сака та лівий вінгер МанСіті Філ Фоден – 120 та 110 мільйонів відповідно.
Ще один український футболіст, який виступає за другу команду Брентфорда, Єгор Ярмолюк оцінений у 400 тисяч євро.
- Якщо звернути увагу на інших топових українських легіонерів із інших чемпіонатів, то Роман Яремчук ще 9 червня опустився у вартості до 5 мільйонів (попередня ціна була 9 мільйонів євро).
- Віктор Коваленко (Аталанта) та Андрій Ярмоленко (покинув Аль-Айн) теж втратили у ціні до 1,5 і 2 мільйонів євро відповідно. А от щодо чемпіона Польщі Владислава Кочергіна, то його трансферна вартість підійнялась із 1,8 до 2-х мільйонів євро.