Повернення "Термінатора": Зоря оголосила про підписання форварда Динамо

Луганський клуб посилив лінію атаки, підписавши Назарія Русина. Гравець вже виступав за Зорю у 2019 році, а його останнім клубом став Дніпро-1

Футбольний клуб Зоря продовжує працювати на трансферному ринку в пошуках можливого посилення в умовах війни. Команда вже стартувала в Лізі Конференцій, де у першому поєдинку мінімально здолала румунську Університатю.,

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Напередодні матчу-відповіді луганці вирішили посилити атаку. Офіційний сайт клубу повідомив про повернення форварда Назарія Русина. Зоря підписала з гравцем контракт на три роки.

Що цікаво, пресслужба клубу нестандартно підійшла до презентації Назарія. Нападника зобразили Русина у вигляді Термінатора з фірмовим підписом "I'll be back".



Назарій Русин – гравець Зорі / сайт Зорі

Хто такий Назарій Русин

Назарію 23 роки і він є вихованцем львівського футболу, однак першим його професіональним клубом стало Динамо. У 2019 році футболіст грав вже за Зорю на правах оренди, забивши 7 голів у 17 матчах.

Матч-відповідь Університатя – Зоря пройде 11 серпня у румунському місті Крайова. Початок – о 20:30 за київським часом

Останнім клубом гравця був Дніпро-1, за який в минулому сезоні він забив два голи у 10 іграх. Взимку Назарій перейшов в Чорноморець, однак через війну проти росії так і не зіграв за одеситів.