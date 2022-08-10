Не побоявся війни: Дніпро-1 підписав вінгера з Бразилії — що про нього відомо

Представник України в Лізі Європи продовжує посилювати команду легіонерами. Цього разу команду Олександра Кучера поповнив 22-річний гравець атаки Уеслі Брага

Зовсім скоро почнеться новий сезон чемпіонату України з футболу. Попри воєнний стан у державі матчі УПЛ пройдуть саме на території нашої країни.

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Таке рішення відлякує легіонерів від нашого чемпіонату, оскільки багато хто не хоче їхати у країну, яка воює. Тим не менш є і зворотні приклади. Сьогодні стало відомо про підписання Дніпром-1 новачка з Бразилії.

Їм став 22-річний вінгер Уеслі Брага. Контракт з футболістом підписаний до кінця наступного сезону з опцією можливого продовження. Бразилець обрав собі футболку з 19-им ігровим номером.

Хто такий Уеслі Брага

Веслі Патрік Брага виступав за ізраїльський клуб Маккабі з Нетаньї у команді U-19. Після цього футболіст повернувся на Батьківщину і грав за Санта Круз з 2019 по 2021 роки.

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Минулого літа Брага відправився підкорювати чемпіонат ОАЕ. Першу половину сезону Уеслі виступав за Галф Героєс, а у січні цього року перейшов до Аль-Насра.

Популярний сайт Transfermarkt оцінює вінгера у 50 тисяч євро. Його робочою ногою є права, хоча частіше за все Уеслі використовують зліва в нападі.

Цього літа Дніпро-1 підписав ще трьох легіонерів – воротаря Макса Валефа, захисника Габріеля Бусанелло та хавбека Домінго Бланко.