Трансфери ще можуть бути: президент Динамо заінтригував змінами у клубі

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи буде клуб підсилюватись новими футболістами. Чемпіон УПЛ поки що не завершив свою трансферну компанію.

Про трансферну компанію Динамо

Київське Динамо активно вело перемовини на трансферному ринку перед сезоном-2021/2022. Команда підсилилась вже чотирма футболістами. У клубі натякають, що і це ще не кінець.

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Президент киян Ігор Суркіс натякнув на те, що для Динамо трансферна компанія ще не завершилась. Вже куплені новачки ще повністю не вписались у гру Мірчі Луческу та проходяться період адаптації.

Давайте будемо оцінювати трансферну кампанію хоча б після 3 – 4 місяців, тому що новачки ще не готові. Шкуріну ще треба набирати. Я думаю, що у наступній грі ми його побачимо на полі. Припустимо, тому ж Кулачу треба звикнути до гри київського Динамо,

– розповів Суркіс.

Відзначимо, що Шкурін був одним із найкращих гравців столичного клубу на зборах. За його словами, у команди є і кадрові втрати, які потребують нових футболістів. Однією із найбільших таких втрат – Беньямін Вербіч.

"Матч проти Інтера – це була ідея Містера"

Словенський вінгер отримав травму у контрольному спарингу проти Уніона. Футболіст невдало приземлився на плече після боротьби із суперником.

Товариську гру проти Інтера пропустили Віталій Буяльський, у якого мікропошкодження, та Віталій Миколенко.. Суркіс додав, що поєдинок проти Інтера пішов на користь динамівцям.

Майбутні трансфери? Всіляке буває. Може, хтось піде, а може, й когось підпишемо. Цілком можливо. Матч проти Інтера – це була ідея Містера, щоб хлопців добре підготувати до Ліги чемпіонів, щоб всі витримували цей важкий графік. Жеребкування Ліги чемпіонів? Кого б я не вибирав, від мене нічого не залежить. Кульки круглі. Кого витягнуть – з тим і будемо грати,

– підсумував президент Динамо.