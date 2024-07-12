Новий гравець в Житомирі: Полісся підписало захисника СК Дніпро-1

За підсумками сезону-2023/2024 житомирський клуб зайняв 5 місце у чемпіонаті України та отримав право грати у Лізі конференцій. В Полісся перейшов гравець СК Дніпро-1, який може принити існування.

Едуард Сарапій перейшов з СК Дніпро-1 в Полісся Житомир. В новому клубі захисник буде грати під 5-м номером. Контракт гравця з командою розрахований на 2 роки з правом продовження на 1 сезон.

Читайте Програма обміну: лондонський клуб хоче отримати Луніна

Кар'єра Едуарда Сарапія

Свою професійну кар'єру захисник починав у системі київського Динамо. Потім Едуард продовжив виступати за рідний запорізький Металург, а в сезоні-2021/22 грав за Металіст, після чого перейшов в СК Дніпро-1.

За дніпровську команду Сарапій зіграв в 33 матчах у всіх турнірах. Захисник забив 2 м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Також у це трансферне вікно в Полісся перейшли інші гравці СК Дніпро-1. До клубу приєднались нападник Олексій Гуцуляк та воротар Євген Волинець.

Житомирський клуб готується до першого історичного сезону за час свого існування. Команда зіграє зі словенською Олімпією у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Перший матч відбудеться 25 липня, а другий 1 серпня. В єврокубках домашні матчі Полісся гратиме у польському місті Гливіці.

Сезон УПЛ-2024/2025 житомирський колектив розпочне протистоянням з львівським Рухом. Запланова дата гри – 3 серпня.