Максим Коваль на правах вільного агента перейшов у казахський клуб Елімай. До цього українець був гравцем грецького Арісу, який відправив голкіпера в оренду в Другу лігу.

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Нові партнери Максима Коваля

У новій команді 31-річного голкіпера є представники з ворожої країни. В казахському колективі є чотири представники Росії та білорус Микита Корзун, що грав у київському Динамо.

Почина футбольну кар'єру Максим у запорізькому Металурзі. Потім за 3,1 мільйони євро переїхав до столиці у Динамо. Грав у оренді в клубі Закарпаття, Оденсе з Данії, Депортіво та саудівському Аль-Фатеху.

Багато матчів провів у складі Шерифу та потрапляв у топ-5 голкіперів Ліги Європи за кількістю сейвів на груповому етапі. За збірну України Коваль зіграв усього 2 матчі.

У 2022 році після створення Абайської області в якій Семей став центром, місцеві громадські діячі підняли питання про відновлення клубу, так і з'явився новий ФК Елімай. Після 14 ігор клуб займає четверту сходинку у чемпіонат Казахстану.