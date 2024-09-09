Український голкіпер Денис Шеліхов, відомий за виступами у багатьох клубах УПЛ та інших дивізонах країни перейшов у Славію-Мозирь із Білорусі. Умови контракту гравця з командою невідомі.

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Кар'єра Дениса Шеліхова

Денис Шеліхов за час своєї кар'єри виступав у Дніпрі, Волині, Миколаєві, ВПК-Агро. Також 35-річний голкіпер працював закордоном у грузинському Сабуртало.

Український воротар вже має досвід виступів у чемпіонаті Білорусії. Славія Мозирь – це третій клуб Шеліхова у вищій лізі ворожої країни, до цього він захищав кольори Іслочі та Проміні.

Цікаво. У 2015 році Денис Шеліхов разом з Дніпром дійшов до фіналу Ліги Європи. Тоді "синьо-біло-блакитні" поступились Севільї з рахунком 3:2, а сам голкіпер провів гру на лавці запасних.

Перед новою поїздкою в Білорусь Шеліхов грав за Металіст 1925, ЛНЗ та Вікторію. Наразі, Славія-Мозирь на 9-й сходинці у турнірній таблиці футбольної вищої ліги ворожої країни.

Нагадаємо, що Білорусь підтримує Росію у кривавій війні з Україною. Саме з території цієї країни на одному з напрямків 24 лютого 2024 року російські окупаційні війська заходили в Україну.

Також Білорусь надає свої аеродроми, які російські окупанти використовують для обстрілу мирного населення та інфраструктури в Україні.