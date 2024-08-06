Перебрався у Барселону: скільки каталонці заплатили за найкращого бомбардира Євро-2024

Барселона цього літнього трансферного вікна довго слідкувала за гравцем збірної Іспанії. Повідомляють. що "блаугранас" домовились про перехід футболіста з німецького РБ Лейпцига.

Повідомляють, що півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо залишив німецьку Бундеслігу та перейшов у Барселону. Агент Ольмо та спортивний директор каталонського гранду досягли усної домовленості.

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Дані Ольмо та Барселона

Дані Ольмо хотів перейти у Барселону, про що неодноразово розповідав. Сума трансферу 26-річного півзахисника складає 55 мільйонів та 7 мільйонів євро бонусами. Іспанець підписав контракт з "блаугранас" на шість років.

Гравець "Фурії Рохи" вже перебував у системі Барселони з 2007 по 2014 року. У Бундеслізі у складі РБ Лейпциг Ольмо виступав з січня 2020 року. Була інформація, що Реал також хотів підписати Дані за 60 мільйонів євро.

В минулому сезоні Дані відгірав 25 матчів у яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач. На тріумфальному для Іспанії Євро-2024 Ольмо став найкращим бомбардиром турніру. Півзахисник забив 3 голи та віддав 2 асисти на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що була інформація про те, що Барселона цікавилась українським форвардом Артемом Добвиком, який перейшов з Жирони до італійської Роми. Також в Ла Лігу може переїхати інший український гравець – Володимир Бражко з Динамо. Опорником цікавиться Реал Бетіс з Севільї.