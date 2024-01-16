Чемпіон Італії Наполі пропонував 40 мільйонів за гравця збірної України: чому зірвався трансфер

Неаполітанці робили щедру пропозицію Шахтарю за Георгія Судакова. Втім "гірники" хочуть заробити більше на українцеві. тому угода зірвалась.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков є найбільш цікавим українським гравцем для трансферного ринку цієї зими. Гравця сватають в різні європейські клуби.

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Судакова в Наполі не буде

Найбільше чуток відправляють 21-річного Георгія в Ювентус або Наполі. Як повідомив журналіст Ігор Бурбас, неаполітанці вже навіть робили пропозицію Шахтарю щодо трансферу.

За його інформацією, Наполі готовий був віддати 40 мільйонів євро за гравця збірної України. Втім Шахтар відхилив цю пропозицію, адже хоче продати Судакова якомога дорожче.

Вибір на користь африканця

Через це Наполі звернув свою увагу на партнера Іллі Забарного по Борнмуу Хамеда Траоре. Клуб вже домовився попередньо з "вишнями" про оренду 23-річного івуарійця.

Перевагою Траоре перед Судаковим є досвід виступів у Серії А. З 2017 по 2023 року Хамед грав за Емполі та Сассуоло. Влітку Наполі зможе викупити хавбека за 25 мільйонів євро.

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Ювентус чекає?

Також цікаво, що трансфером івуарійця неаполітанці закривають останній доступний слот для гравців не з ЄС. Тому шанси Судакова зіграти на "Стадіо Дієго Марадона" за господарів майже втрачені.

Що цікаво, в Ювентусі як раз ще залишився один слот для гравця не з Євросоюзу, тому туринці можуть активізуватися у перемовинах із Шахтарем. Чинний контракт Судакова із "гірниками" дійсний до 2028 року.

Кар'єра Георгія Судакова