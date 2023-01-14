Челсі та Шахтар погодили трансфер Мудрика за 100 мільйонів, але сам Михайло може зірвати перехід

"Пенсіонери" рішуче налаштовані перехопити українського вінгера у Арсенала і погодились задовольнити космічні потреби Шахтаря. Втім сам гравець не налаштований на перехід в Челсі.

Трансферна епопея Михайла Мудрика наближається до розв'язки. Після феєричного виступу восени гравець Шахтаря привернув до себе увагу клубів з АПЛ.

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Найбільш предметний інтерес до футболіста проявляють Арсенал та Челсі. Перші вели Михайла ще з літа, а тепер роблять конкретні пропозиції Шахтарю.

Згідно з останнього офферу Арсеналу, "каноніри" готові заплатити за Мудрика 70 мільйонів євро і ще 25 мільйонів – у якості бонусів. Тим не менш, в останню мить у перемовини втрутився Челсі.

Новий виток лондонської битви за Мудрика

Як повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо, представники "синіх" вилетіли до Польщі заради зустрічі з босами Шахтаря. Як результат, Челсі зробив пропозицію у 100 мільйонів євро, яка влаштовує український клуб.

Правда, є перепона у вигляді бажання самого футболіста. Мудрик давно не приховує, що хоче грати саме за Арсенал. Тому зараз керівники Челсі кинуть всі сили на те, щоб переконати самого українця. Для цього йому готові запропонувати контракт до 2030 року.

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Прогрес Мудрика в Шахтарі

Раніше повідомлялось, що "каноніри" погодили з Михайлом контракт із зарплатою 5,5 мільйонів євро на рік. Відзначимо, що цього сезону Михайло став справжнім лідером Шахтаря. У 18 матчах за донеччан вінгер забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.

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Також у 2022 році Мудрик дебютував за збірну України, забивши один гол у 11-ти зустрічах. Популярний портал Transfermarkt вважає його найдорожчим українцем на даний момент. Його ціна досягла 40 мільйонів євро.