"Привіт, Ліверпуль": Севілья втрутилась у боротьбу за зірку Шахтаря

Ще один клуб записав Михайла Мудрик у трансферний лист на зимове міжсезоння. Іспанська Севілья претендує на підписання талановитого футболіста Шахтаря.

Плюс один у список претендентів на зірку Шахтаря

Іспанський клуб серйозно зацікавився лівим вінгером збірної України. Севілья спробує підписати Михайла Мудрика вже у зимове трансферне вікно.

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Але зробити це буде вкрай складно. На забивного футболіста претендує ще цілий ряд топових клубів Європи, серед них гранди АПЛ – Ліверпуль Юргена Клоппа, Евертон та лондонський Арсенал. Також у цьому списку кандидатів Брентфорд, Ньюкасл, мадридський Реал та леверкузенський Баєр.

МЮ зірвав перехід в Евертон

Вже влітку 2022-го Мудрик був близький до трансферу в Евертон, де вже виступає колишній динамівець Віталій Миколенко. Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, перехід зірвався через трансфер гравця Аякса Антоні у Манчестер Юнайтед, який обійшовся "червоним дияволам" у космічні 100 мільйонів євро.

Такий перехід надихнув Шахтар не віддавати талановитого вихованця за декілька десятків мільйонів. "Гірники" повісили на Мудрика цінник у 50 мільйонів євро, але після такого трансферу МЮ може захотіти за Михайла ще більше. Романо запевнив, що після голу у ворота Селтіка у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів, ціна на Михайла зросла удвічі. Однак, чи готовий хтось із претендентів заплатити такі гроші? Невідомо.

Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року. У сезоні-2022/2023 Михайло провів у помаранчево-чорній футболці 5 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами. Обидва м'ячі забив у Лізі чемпіонів (Лейпцигу та Селтіку).