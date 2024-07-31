У Ромі готові до кардинальних рішень заради трансферу Довбика: що може змінитись у клубі

Все більше чуток з'являється навколо ймовірного переходу Артема Довбика у Рому. В італійському клубі готові піти на радикальні зміни заради трансферу українського форварда.

Вже є інсайд та навіть фото із зустрічі Артема Довбика та його агентів із спортивним директором Роми. Дану світлину виклав журналіст Ніл Сола.

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У Ромі готові до змін

Тепер стало відомо, на що готові піти в італійському клубі заради трансферу найкращого бомбардира Ла Ліги у минулому сезоні-2023/2024.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі планує змінити стиль гри "вовків". У новому сезоні римляни можуть грати за новою схемою із чистим форвардом на вістрі атаки – 4-2-3-1.

Для цього Рома активно працює на трансферному ринку, аби втілити плани наставника у реальність. Окрім Довбика, італійський клуб також може придбати вінгера Матіаса Суле.

Наразі є інформація, що трансфер Довбика у Рому, це питання найближчих годин.

Артем Довбик має чинний контракт із Жироною до кінця червня 2028-го року. Тому Ромі доведеться викласти солідні кошти за українського футболіста.

Італійський клуб потребує підсилення позиції форварда, адже у лазареті команди перебуває Теммі Абрахам, Пауло Дибала більше грає на фланзі або на позиції відтягнутого форварда. Також у команду повернувся Елдор Шомурадов із Узбекистану, який виступав в оренді за Кальярі. Але на нього вряд розраховують у Римі, як на основного нападника команди.

Відзначимо, що у новому сезоні-2024/2025 Рома гратиме не лише у внутрішніх змаганнях. "Вовки" виступатимуть у Лізі Європи, куди потрапили за підсумками минулого сезону-2023/2024.