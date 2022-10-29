Маркевич дав пораду Довбику та назвав країну, де заграє нападник збірної України

Артем Довбик продовжує показувати результативну гру та привертати увагу топових клубів Європи. Нападник Дніпра-1 отримав пораду від колишнього наставника дніпровського клубу Мирона Маркевича.

Через тренерську руку Мирона Маркевича пройшло чимало молодих футболістів. Саме під його керівництвом Артем Довбик вперше приєднався до головної команди тоді ще просто Дніпра.

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Мирон Маркевич: В Італію йому можна йти спокійно

Легендарний наставник виділив фактурність та здібності Артема. Але не став одразу кидати форварда у бій, адже з Довбиком потрібно було ще попрацювати.

Маркевич-старший пригадав, як Артем поїхав із командою на збори у Нідерланди. Після чого попросив Дмитра Михайленка, який тоді очолював молодіжну команду Дніпра U-21, індивідуально позайматись із Довбиком.

Мирон Маркевич працював із Дніпром із кінця травня 2014-го по кінець червня 2016-го. Провів на чолі команди 91 матч.

Колишній наставник дніпрян впевнений, що Артему потрібно їхати грати у закордонний чемпіонат. Маркевич назвав одну з причин – прогресувати у грі. Мирон Богданович впевнений, що форварда дніпровського клубу заграв би в Італії.

Йому треба їхати. Грати у команді, де партнери вищого рівня, щоб додавати. Останнім часом я не стежив за тим, які клуби претендують на Довбика. Мені здається, що в Італію йому можна йти спокійно,

– відповів Мирон Маркевич.

Артем вже має досвід виступів за кордоном. Раніше пограв у чемпіонатах Молдови та Данії. Загалом за головну команду із Дніпра провів 60 поєдинків, у яких наколотив 34 голи та зробив 10 асистів. Контракт Довбика з Дніпром-1 розрахований до кінця 2023 року.