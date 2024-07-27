Агент Довбика зізнався, чому трансфер в Атлетіко на межі зриву

Літнє трансферне вікно-2024 набирає обертів і може стати дуже насиченим для футболістів збірної України. Одним із тих, хто має хороші шанси піти на підвищення є форвард Жирони Артем Довбик.

27-річний гравець, здавалося, вже однією ногою був у мадридському Атлетіко. Проте після того, як клуби домовилися між собою, виникли несподівані труднощі з остаточним оформленням переходу.

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Має кращі пропозиції

Агент українського нападника Олексій Люндовський розповів, чому перехід українського нападника до "матрацників" наразі є малоймовірним. За його словами, є претенденти, які пропонують набагато цікавіші умови лідеру Жирони.

Атлетіко – великий клуб, але ми не побачили тут серйозний проєкт для Артема, і їхня пропозиція у фінансовому плані значно поступається пропозиціям від інших зацікавлених у найкращому бомбардирі Ла Ліги клубів,

– сказав агент Довбика

Зазначимо, що в останні дні головним фаворитом на підписання Артема Довбика стала італійська Рома. За даними інсайдера Ніколо Скіри, український нападник вже узгодив умови контракту з римлянами й наразі клуби наближаються до домовленості між собою.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Довбик провів за Жирону 39 матчів, в яких забив 24 голи та віддав 10 асистів. Його чинний контракт з каталонцями розрахований до 30 червня 2028 року.