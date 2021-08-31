Трансфер динамівця Родрігеса в Італію зірвався, – журналіст

Нападник Динамо Жерсон Родрігес може не перейти в італійський чемпіонат. Салернітана не отримала необхідних документів від київського клубу.

Перехід на межі зриву

Легіонер київського клубу Жерсон Родрігес мав чудовий шанс змінити УПЛ на Серію А – топовий чемпіонат Європи. Перехід гравця збірної Люксембургу тепер перебуває під великим питанням.

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Відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо розповів, що час на реєстрацію документів по трансферу Родрігеса сплив. А італійський клуб так і не отримав потрібних документів від динамівців.

Представник ЗМІ не заперечує те, що у футболіста ще є шанс перейти в Італію, але він доволі невеликий.

Люксембуржець виступає в Україні з 2019 року.

У новому сезоні-2021/2022 Родрігес провів у "біло-синій" футболці 3 матчі в УПЛ. Однак не відзначився результативними діями.

Контракт футболіста атаки з Динамо розрахований до кінця червня 2024 року. Жерсон не брав участь у традиційній клубній фотосесії.