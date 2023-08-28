Моторошна ДТП обірвала життя відомої фігуристки Александри Пол: її 10-місячний син дивом вижив

Жахливі новини прилетіли із провінції Онтаріо. Автокатастрофа забрала життя колишньої фігуристки із Канади Александри Пол, якій був лише 31 рік.

Винуватцем смертельної аварії стала вантажівка, яка їхала у бік найближчого будівельного об'єкта. Вона втратила керування та протаранила ряд із автівок, в одній із яких були колишня фігуристка. На жаль, отримані травми були несумісними із життям для Александри Пол. Спортсменка померла на місці ДТП 22 серпня.

Цікаво Терористам не зламати українців: пошкоджений росіянами спорткомплекс у Дніпрі відновив роботу

Більше не побачить, як росте її син

У той жахливий момент 31-річна Пол була в машині не одна. На задньому сидінні сидів її 10-місячний син, який "народився у сорочці". Маленького хлопчика миттєво відправили у лікарню із травмами різного ступеня. Наразі його життю вже нічого не загрожує.

Загалом в аварії було задіяно аж 7 транспортних засобів. Окрім них у ДТП постраждало ще троє людей, одного з них гелікоптером доправили до лікарні.



В автокатастрофі загинула Александра Пол / Фото OPP

Без мами залишився малий син Чарлі, який народився на цей світ лише наприкінці 2022 року. Також втратив дружину Мітчелл Іслам, з яким Александра виступала у парі танців на льоду, а у вересні 2021-го побрались.

Відоме подружжя розпочало кататись у парі в сезоні-2009/2010, а вже на юніорському ЧС-2010 здобуло "срібло". Також були призерами змагань серії ISU Challenger. Відібрались на Зимові Олімпійські ігри-2014, де фінішували 18-ми. Тричі були призерами Канади (у 2011-му та із 2014-го по 2015-й).

Відзначимо, що Пол виступала у танцях на льоду із 1996 року.

Пара закінчила свою професійну кар'єру фігуристів у 2016-му, після того, як у листопаді того року Александра травмувала коліно на ранковому тренуванні перед Кубком Китаю. Тоді пара знялась із змагань перед програмою у короткому танці, а вже у грудні оголосила про кінець кар'єри.