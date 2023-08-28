Виновником смертельной аварии стал грузовик, ехавший в сторону ближайшего строительного объекта. Она потеряла управление и протаранила ряд автомобилей, в одном из которых была бывшая фигуристка. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью для Александры Пол. Спортсменка скончалась на месте ДТП 22 августа.

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Больше не увидит, как растет ее сын

В тот ужасный момент 31-летняя Пол была в машине не одна. На заднем сиденье сидел ее 10-месячный сын, "родившийся в рубашке". Маленького мальчика мгновенно отправили в больницу с травмами разной степени. Пока его жизни уже ничего не угрожает.

Всего в аварии было задействовано 7 транспортных средств. Кроме них в ДТП пострадали еще три человека, одного из них вертолетом доставили в больницу.



В автокатастрофе погибла Александра Пол / Фото OPP

Без мамы остался маленький сын Чарли, родившийся на этот свет только в конце 2022 года. Также потерял жену Митчелл Ислам, с которым Александра выступала в паре танцев на льду, а в сентябре 2021-го обручились.

Известные супруги начали кататься в паре в сезоне-2009/2010, а уже на юниорском ЧМ-2010 получили "серебро". Также являлись призерами соревнований серии ISU Challenger. Отобрались на Зимние Олимпийские игры-2014, где финишировали 18-ми. Трижды были призерами Канады (в 2011-м и с 2014-го по 2015-й).

Отметим, что Пол выступала в танцах на льду с 1996 года.

Пара закончила свою профессиональную карьеру фигуристов в 2016-м, после того, как в ноябре того года Александра травмировала колено на утренней тренировке перед Кубком Китая. Тогда пара снялась с соревнований перед программой в коротком танце, а уже в декабре объявила о конце карьеры.