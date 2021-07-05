Трагічно помер Матіс Ківленієкс – хокеїст загинув від вибуху петарди під час святкування
Джерело:Delfi
Помер 24-літній воротар збірної Латвії Матіс Ківленієкс. Він виступав за команду Коламбус в НХЛ. Причиною його смерті міг стати вибух петарди під час святкування Дня незалежності США.
Інформацію про смерть Матіса Ківленієкса підтвердили у Латвійській федерації хокею.
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За повідомленням ЗМІ, ймовірною причиною смерті Матіса Ківленієкса стало необережне поводження з піротехнікою. Під час святкування Дня незалежності США 4 липня, петарда влучила йому у серце.
Згодом команда Коламбус Блу Джекетс (Columbus Blue Jackets), за яку виступав гравець, теж підтвердила цю інформацію. За їх даними, причиною смерті хокеїста стала травма голови, яку він отримав при падінні.
Що відомо про Матіса Ківленієкса
- Йому було 24 роки. Він народився 26 серпня 1996 року.
- У 2017 році став гравцем команди Клівленд Монстерс, яка є фарм-клубом Коламбуса.
- В НХЛ дебютував в сезоні 2019/2020, провівши лише шість матчів.
- У сезоні 2020/2021 зіграв лише двічі в НХЛ.
- Це не завадило Ківленієксу бути основним голкіпером збірної Латвії на чемпіонаті світу з хокею у 2021 році. Він зіграв у чотирьох матчах на груповому етапі. У 2018 році він теж викликався до збірної на матчі чемпіонату світу, але весь турнір провів у запасі.