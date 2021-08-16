30 років товаришували, – Гутцайт розповів, чи спілкується зі спортсменами з Росії
Джерело:Українська правда
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт відверто розповів, чи підтримує зараз зв'язок із російськими спортсменами із якими колись виступав пліч-о-пліч. Гутцайт зізнався, що було багато суперечок щодо напружених стосунків між країнами.
Про спілкування з російськими спортсменами
Вадим Гутцайт у минулому олімпійський чемпіон із фехтування. Тому серед його знайомих та друзів є чимало представників із інших країн. Міністр розповів, чи спілкується він з партнерами по команді часів СРСР.
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Реально по-чоловічому розходились. У нас було багато суперечок, відверто кажучи, дивлячись одне одному в очі. Тому що вони реально не розуміли, бо там телебачення реально зомбує людей,
– заявив Гутцайт.
Міністр розповів, що підтримує зв'язок із російськими спортсменами із колишньої спільної команди честь якої представляли на увесь світ.
"Я не чіпаю теми політики"
А от політичних тематик Вадим Маркович у розмові не підіймає: "Я не чіпаю теми політики, тому що ми багато сперечались і рік чи два взагалі не спілкувались. У мене була одна думка, в них інша думка".
Ми весь час займались спортом разом в Радянському союзі, вигравали Олімпійські ігри в одній команді, 30 років товаришували, чесно. І таких же людей як я багато. Ми ж до 2014 року як браття були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми все зрозуміли,
– відповів Гутцайт.
- Вадим Гутцайт у 1992 році став олімпійським чемпіоном у Барселоні. "Золото" фехтувальник взяв у командній шаблі. Брав участь у трьох Олімпіадах – у 1992, 1996 і 2000 роках.
- Вадим Маркович – срібний чемпіон світу у Будапешті (1991) у командній шаблі. На світовому чемпіонаті з фехтування того ж року Гутцайт був третім в індивідуальному заліку.
- Був наставником української команди шаблісток, яка завоювала золоті олімпійські медалі у Пекіні (2008).