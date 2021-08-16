Про спілкування з російськими спортсменами

Вадим Гутцайт у минулому олімпійський чемпіон із фехтування. Тому серед його знайомих та друзів є чимало представників із інших країн. Міністр розповів, чи спілкується він з партнерами по команді часів СРСР.

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Реально по-чоловічому розходились. У нас було багато суперечок, відверто кажучи, дивлячись одне одному в очі. Тому що вони реально не розуміли, бо там телебачення реально зомбує людей,

– заявив Гутцайт.

Міністр розповів, що підтримує зв'язок із російськими спортсменами із колишньої спільної команди честь якої представляли на увесь світ.

"Я не чіпаю теми політики"

А от політичних тематик Вадим Маркович у розмові не підіймає: "Я не чіпаю теми політики, тому що ми багато сперечались і рік чи два взагалі не спілкувались. У мене була одна думка, в них інша думка".

Ми весь час займались спортом разом в Радянському союзі, вигравали Олімпійські ігри в одній команді, 30 років товаришували, чесно. І таких же людей як я багато. Ми ж до 2014 року як браття були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми все зрозуміли,

– відповів Гутцайт.