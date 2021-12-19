Тоттенхем вирвав нічию у скандальній грі з Ліверпулем: ляп Аліссона і вилучення Робертсона

Тоттенхем і Ліверпуль зустрілися 19-го грудня у центральному матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився результативною нічиєю та скандальними рішеннями арбітра.

Тоттенхем – Ліверпуль 2:2

Голи: Кейн, 13, Сон, 74 – Жота, 35, Робертсон, 69

Вилучення: Робертсон, 77 (Ліверпуль)

Дивіться також Нова зв'язка Манчестер Сіті: Зінченко віддав асист-цукерочку на Мареза в АПЛ – відео голу

Гойдалки в першому таймі

Команди весело розпочали матч, обмінявшись гострими моментами. Воротам Льоріса загрожував Мілнер, пробивши здалеку, а Ліверпуль врятував Аліссон, відбивши постріл Кейна.

Ліверпуль за відсутності Фабінью та Ван Дейка помітно втратив в організації оборони, тому на 13-й хвилині Ндомбеле розрізав захист "мерсисайдців". На ударній позиції опинився Кейна та вивів "шпор" вперед.

Тоттенхем міг збільшувати свою перевагу, але вбивчі нагоди змарнували Сон та Алі.

. Ще у першому таймі підопічні Антоніо Конте могли залишитися у меншості. Кейн грубо збив Роберстона, але арбітр покарав нападника тільки жовтою карткою.



Фол Кейна проти Роберстона / Фото з інстаграму Sky Sports

У середині тайму Ліверпуль поступово почав забирати ініціативу й на 35-й хвилині відновив паритет. Лондонці забули у штрафному про Жоту, який невимушеного переграв Льоріса.

Ліверпуль міг виходити вперед, однак воротар Тоттенхема врятував партнерів після потужного удару Александера-Арнольда.

Другий тайм

Відразу після перерви дві вбивчі нагоди вивести Тоттенхем вперед змарнував Кейн. Нападник дивом не зміг відзначитися у воротах Аліссона з меж штрафного Ліверпуля.

Після цього "шпори" потухли й Ліверпуль вийшов вперед на 69-й хвилині. Результативна атака Ліверпуля розпочала з моменту біля власних воріт, де Алі вимагав пенальті за контакт з Александером-Арнольдом.

Варте уваги Принципова позиція Клоппа: Ліверпуль відмовиться від невакцинованих футболістів

Поки Алі лежав у штрафному Ліверпуля, Трент прибіг до штрафного Тоттенхема та асистував Робертсону. Ендрю переправив м'яч у ворота ударом головою після силового прострілу.

Команда Юргена Клоппа була попереду тільки 5 хвилин. Матіп не встежив за Соном, який ще й скористався невдалою грою Аліссона. Голкіпер Ліверпуля не влучив по м'ячу, після чого кореєць відзначився у порожніх воротах.

. На 77-й хвилині гості залишилися у меншості. Робертсон дуже грубо збив Емерсона й арбітр справедливо вилучив Трента. Та ліверпульці були обурені, адже за схожий інцидент не був вилучений Кейн. Символічно, що форвард "шпор" збив саме Робертсона.

Наприкінці гри Тоттенхем старався вирвати перемогу, проте Ліверпуль вистояв у меншості.

Через осічку команда Клоппа тепер програє Манчестер Сіті 3 очки в турнірній таблиці й посідає друге місце. "Шпори" набрали 26 очок – 7-а сходинка.