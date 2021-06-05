Тоттенхем відмовив Антоніо Конте

Італійський тренер Антоні Конте після того, як привів Інтер до перемоги в Серії А, ніяк не може знайти нове місце роботи на наступний сезон. Вслід за мадридським Реалом працевлаштувати Конте відмовився лондонський Тоттенхем.

Конте – не цікавий Тоттенхему

Колишній головний тренер Інтера Антоніо Конте не очолить Тоттенхем. За даними журналіста The Telegraph Метта Лоу, лондонський клуб більше не зацікавлений в його запрошенні.

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Одна з причин рішення Тоттенхема відмовити Конте – у сторін були серйозні розбіжності з фінансових умов угоди. Про це зазначає інсайдер Фабріціо Романо.

Також повідомлялося, що в Конте з'явилися сумніви у перспективах "шпор", тому він планував відхилити пропозицію клубу.

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, Конте має намір взяти паузу в роботі.