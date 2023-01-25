Пограбували команду Миколенка: Тоттенхем переманив зірку Ла Ліги та збірної Нідерландів

Команда Антоніо Конте посилилась завдяки оренді Арно Данжуми із Вільярреала. Гравець був вже однією ногою в Евертоні, але "шпори" встигли його перехопити.

Вже за тиждень в Європі зачиниться трансферне вікно. Клуби ж продовжують шукати підсилення посеред сезону і особливо активно це роблять представники АПЛ.

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Був близький до посилення нападу Евертон. Команда Віталія Миколенка провалює сезон і тримається в зоні вильоту, а тому потребує суттєвого посилення.

Пограбування від Тоттенхема

Мерсисайдці домовились із Вільярреалом щодо оренди голандського нападника Арно Данжуми. Різні ЗМІ повідомляли, що 25-річний футболіст вже пройшов медогляд в стані "ірисок", але ситуація докорінно змінилася буквально за вечір.

Несподівано у боротьбу за Арно вступив Тоттенхем і у підсумку переманив голандця. "Шпори" повідомили про підписання Данжуми на схожих до пропозиції Евертона умов – оренда до кінця сезону без права викупу.

Очікується, що Арно допоможе лондонцям в боротьбі за місце в топ-четвірці. Команда Антоніо Конте йде п'ятою, відстаючи від зони ЛЧ на три бали. Втім, суперники "шпор" зіграли менше поєдинків.

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Шанс перезапустити кар'єру

Нагадаємо, що голандець перебрався у Вільярреал у 2021 році. Тоді "Жовта Субмарина" заплатила за нього Борнмуту аж 20 мільйонів євро. У першому ж сезоні Арно став півфіналістом ЛЧ з командою, забивши 16 голів у 34 матчах.

Втім через травму Данжума втратив місце в основі і цього року зіграв 17 матчів (6 голів). Також на його рахунку шість ігор за збірну Нідерландів, за яку він відзначився двічі.