Тоттенхем офіційно звільнив тренера після провальної поразки

Керівництво Тоттенхема оголосило про звільнення Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера. Португалець залишає клуб разом зі своїм тренерським штабом.

"Ми хочемо подякувати йому"

Певно, що ганебна поразка від Манчестер Юнайтед стала останньою краплею для керівництва Тоттенхема. Лондонський клуб програв з рахунком 0:3.

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Я знаю, наскільки Нуну та його тренерський штаб хотіли досягти успіху, і я шкодую, що нам довелося ухвалити це рішення. Нуну справжній джентльмен, і тут йому завжди будуть раді. Ми хочемо подякувати йому та його тренерському штабу та побажати їм успіхів у майбутньому,

– зазначив спортивний директор "шпор" Фабіо Паратічі.