Тоттенхем заблокував прощання Кейна з командою: перед новачком Баварії закрили двері на базу

Адаптація Гаррі Кейна у німецькій Бундеслізі минає дуже результативно. Баварія чудово прийняла забивного англійського форварда, що не скаже про прощання з його колишнім клубом Тоттенхемом.

Схоже, що англійський клуб сильно розчарований відходом свого вихованця та найкращого бомбардира в історії "шпор" у Німеччину. Перед переходом у Баварію Гаррі Кейн хотів культурно та по-людськи попрощатись із командою.

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Вчинок, який не пасує Тоттенхему

Однак це прощання заблокував Тоттенхем. Англійський клуб надіслав нападнику електронного листа, у якому повідомив, що йому не слід приїжджати на тренувальну базу, аби попрощатись із партнерами по команді та забрати свої особисті речі.

Також за речами не змогли з'їздити рідні футболіста, яких теж не впустили на територію англійського клубу. Натомість "шпори" надіслали речі новачку Баварії кур'єром.

Не дуже гарно Тоттенхем вчинив у сторону свого вихованця, який усю свою свідому кар'єру віддав рідному клубу. Хоча вже давно міг десь феєрити в одному з найкращих клубів планети, але зробив це лише влітку 2023-го. Це вже повинно було колись статись. Кейн вже набрав той рівень, який є вищим за рівень гри Тоттенхема. Тому потрібно було переходити грати у більш топову команду.

Така поведінка англійському клубу взагалі не пасує, якщо брати усі регалії та репутацію "шпор" у світовому футболі. Саме такі моменти й розпалюють ворожнечу між клубами та футболістами.

Результативний початок кар'єри Кейна у Баварії

12 серпня 2023 року Баварія оголосила про трансфер форварда збірної Англії та Тоттенхема Гаррі Кейна.

Нападник підписав із чемпіоном Бундесліги контракт до кінця червня 2027 року.

Від того часу футболіст вже встиг провести з мюнхенський клуб 3 матчі, у яких відзначився 3 голами та однією результативною передачею. Адаптація у Мюнхені минає чудово для Гаррі.

У футболці Тоттенхема Кейн відіграв 435 офіційних матчів, у яких наколотив 280 голів та віддав 64 асисти).