Манчестер Юнайтед реабілітувався в АПЛ, розгромивши Тоттенхем: відео

У рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенхем на власному полі поступився Манчестер Юнайтед. Поєдинок завершився перемогою "червоних дияволів" 0:3.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Роналду, 39, Кавані, 64, Рашфорд, 86

До слова Маліновський допоміг Аталанті не програти Лаціо завдяки голу на останній хвилині: відео

"Червоні дияволи" хотіли реабілітуватися після поразки 0:5 від Ліверпуля минулого туру АПЛ. Ну а "шпори" у свою чергу претендували на топ-4 АПЛ, у разі перемоги у цьому поєдинку.

У першому таймі форвард МЮ Кріштіану Роналду відкрив рахунок на 39-й хвилині. В другому таймі Кавані забив другий гол у матчі на 64-й хвилині. Крапку в матчі поставив Рашфорд на 87-й хвилині.

Манчестер Юнайтед перервав серію з чотирьох матчів без перемог у чемпіонаті, піднявшись на п'яту сходинку АПЛ і маючи у своєму активі 17 очок. Шпори опустилися на восьму позицію.

У наступному турі, 6 листопада, на команду Оле-Гуннара Сульшера чекає дербі з Манчестер Сіті. Тоттенхем зіграє з Евертон наступного дня.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед відеоогляд