Помста за ганебну поразку: прогноз на матч Тоттенхем – Манчестер Юнайтед в АПЛ

Лондонський Тоттенхем і Манчестер Юнайтед зустрінуться 11 квітня у рамках центрального матчу 31 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Що прогнозують букмекери – далі в матеріалі.

У Манчестер Юнайтед і Тоттенхема різні турнірні завдання. Якщо "червоні дияволи" впевнено тримаються у топ-4, то "шпори" тільки прагнуть туди підійнятися. Наразі підопічні Жозе Моурінью посідають 6 сходинку, яка не дає право грати в Лізі чемпіонів.

Варте уваги "Динамівець" Соль забив ефектний гол в Іспанії та приніс своїй команді перемогу: відео

Окрім того, що Жозе Моурінью знову зустрінеться зі своєю колишньою командою, інтригу підігріває попередня зустріч клубів. 4 жовтня 2020 року Тоттенхем розтрощив МЮ на "Олд Траффорд" з рахунком 6:1.

Очевидно, що "червоні дияволи" захочуть взяти реванш!

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: прогноз Favbet

Букмекери вважають саме Манчестер Юнайтед фаворитом гри. Перемогу підопічних Уле Гуннара Сульшера оцінено коефіцієнтом 2,55. Водночас на звитягу лондонців коефіцієнт 3,05. Нічия у поєдинку – коефіцієнт 3,40.

Поєдинки між Тоттенхемом та МЮ зазвичай результативні. Відтак, можна розглянути ставку на те, що обидві команди заб'ють голи – коефіцієнт 1,75. Також високий коефіцієнт 2,03 на ставку тотал більше 2.5.

Наразі у Тоттенхема чудова домашня серія з 5 поспіль перемог. Що цікаво, "шпори" пропустили всього один гол. Відтак, можна припустити, що лондонці не дозволять гравцям МЮ забити багато голів. Коефіцієнт 2,50 на індивідуальний тотал МЮ менше 1.

Натомість Тоттенхему вдалося у 5 попередніх домашніх матчах забивати понад 3 голи за гру. Коефіцієнт 6,90 на індивідуальний тотал Тоттенхема більше 2.5.

Поєдинок Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30.