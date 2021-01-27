Тоттенхем – Ліверпуль: хто переможе у вогняній зустрічі в АПЛ – прогноз

У четвер, 28 січня, Тоттенхем на власному полі прийматиме Ліверпуль у рамках 20 туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Перед поєдинком команди розташовуються одна коло одної у таблиці АПЛ. Ліверпуль із 34 очками йде 4-м, а от Тоттенхем вже дихає "мерсісайдцям" у спину, поступаючись лише одним пунктом. Однак у "шпор" є один матч у запасі.

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Зараз команда Юргена Клоппа переживає непростий час. Клуб вже 4 поєдинки поспіль в АПЛ ніяк не може вразити ворота суперника. Востаннє таке було ще у 2000 році. У минулому турі Ліверпуль на власному полі несподівано програв Бернлі з мінімальним рахунком 0:1. Ця поразка стала для "червоних" першою на рідному стадіоні з квітня 2017 року.

Команда Жозе Моурінью у минулому матчі впевнено здолала Шеффілд Юнайтед 1:3. "Шпори" вже протягом 4-х матчів в АПЛ не знають смаку поразок.

Щодо протистоянь двох клубів, то тут в останніх 5 зустрічах в АПЛ Ліверпуль перемагав Тоттенхем.

Прогноз від FavBet

Центральний матч 20 туру АПЛ Тоттенхем – Ліверпуль відбудеться 28 січня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00

Попри те, що гра Ліверпуля далека від ідеальної букмекери віддають перевагу у цьому протистоянні якраз гостям зустрічі – 2,18. А от на перемогу Тоттенхема можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,35. Не можна виключати й нічию у цьому матчі двох рівних команд – 3,65.

Ймовірно, що поєдинок може завершитись мінімальною перемогою гостей 0:1. Саме на такий рахунок стоїть найкращий коефіцієнт 9,00. На ідентичний результат, але вже на користь господарів – 11,50.

Чи буде у матчі пенальті? Спеціалісти схиляються до того, що у протистоянні фанати не побачать улюблені 11-метрові удари – 1,45. Такої ж думки вони притримуються і до вилучення у зустрічі – 1,10.

Якщо ж футболісти не зможуть визначити найсильнішого, тоді вболівальники зможуть побачити не нудні нулі на табло, а результативну нічию – 3,80.

Хто ж може забити у поєдинку? Тут найкращі цифри віддають єгиптянину Мохаммеду Салаху – 2,30. Слід звернути уваги і на гол у виконанні гравця Ліверпуля Садіо Мане – 2,80.

Щодо результативних ударів Тоттенхема, то тут швидше за все відзначиться Гарі Кейн – 2,60. Цей коефіцієнт є найкращим серед ймовірних авторів голів в обох командах. Також своє прізвище на табло місцевого стадіону може записати Карлос Вінісіус – 3,00.